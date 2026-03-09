Jリーグは9日、J2・J3百年構想リーグWEST-B第17節のレイラック滋賀FC対ギラヴァンツ北九州のキックオフ時刻が15時30分に決定したことを発表した。同試合のキックオフ時刻は、1月9日の日程発表時に未定となっていた。なお、会場は平和堂HATOスタジアムで開催される。