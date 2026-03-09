サッカー明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ。モンテディオ山形はきのう天童市でホーム開幕戦を迎えました。 対戦相手はブラウブリッツ秋田。横内監督率いる新体制になってから初めて、山形と秋田の奥羽本戦となりました。 ここまで４位のモンテディオ。 ホーム開幕戦を迎えスタジアムには１万２０００人を超えるサポーターが詰めかけました。 サポーター「楽しんで全力でプレ