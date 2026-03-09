【モデルプレス＝2026/03/09】アイドルグループ・櫻坂46のメンバーが互いの素顔を撮影したオフショット写真集「櫻撮（さくさつ）VOL.01」（3月17日発売／講談社）に封入される付録が公開された。【写真】櫻坂46メンバーの集合密着ショット◆「櫻撮」付録公開付録はメンバーがプリクラ風に撮影した“わちゃわちゃ感”あふれる「プリカード」全12種類。藤吉夏鈴・森田ひかる・山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）の3人が仲良く