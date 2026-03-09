2026年3月6日、インドネシアのメウティヤ・ハフィド通信・デジタル大臣が16歳未満の子どもによるSNSの使用を禁止すると発表しました。この禁止措置は3月28日から施行される予定です。Indonesia to ban social media for children under 16 | Mashablehttps://mashable.com/article/indonesia-to-ban-social-media-for-children-under-16SNS使用禁止の理由について、ハフィド大臣はポルノ、ネット上でのいじめ、オンライン詐欺、SNS