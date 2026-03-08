この記事のポイント伊東市がソメイヨシノの見頃にあわせ、市内3カ所の桜名所を紹介紹介テーマは川沿い遊歩道、花のトンネル桜並木、公園エリアの3タイプ伊東市観光HP「伊豆・伊東観光ガイド」で桜開花情報を案内2026年3月、伊東市がソメイヨシノの見頃にあわせて、市内3カ所の桜名所を紹介しています。同じ「桜スポット」でも、水辺の静けさを味わう場所と、並木道を歩いて春を満喫する場所では、楽しみ方が大きく変わるのが魅力で