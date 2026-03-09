フジテレビ系で放送中の橋本環奈主演の月9ドラマ『ヤンドク！』に、葉山奨之、紺野彩夏、内藤秀一郎がゲスト出演する。 参考：高杉真宙×葉山奨之が語る、ドラマ『セトウツミ』の新たな挑戦「僕らなりの瀬戸と内海になった」 本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンターテインメント。 『