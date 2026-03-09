フジテレビ系で放送中の橋本環奈主演の月9ドラマ『ヤンドク！』に、葉山奨之、紺野彩夏、内藤秀一郎がゲスト出演する。

本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンターテインメント。

『シャーロック』（2019年／フジテレビ系）以来、約7年ぶりの“月9”出演となる葉山が演じるのは、お台場湾岸医療センター・産婦人科医の飯塚涼。「しんどい」が口癖でいつも眠そうにしており、院内ではグータラ医師として見られることが多い。大規模災害訓練のミーティングに出席するも、終始いびきをかきながら寝ていて湖音波にガチギレされてしまう。その反面、誰よりも生まれてくる赤ん坊や母親の命と向き合っており、「しんどい」と言葉にすることにもある理由があって……。葉山は「『ヤンドク！』はクセの強いキャラクターが登場し、コミカルでありながらも感動できるポイントが丁寧に描かれているドラマです。回を重ねるごとに登場人物への見え方が変わっていくところが大きな魅力だと感じました。この世界観に自分が参加できてとてもうれしかったです！」とコメントしている。

月9ドラマ初出演となる紺野が演じる内村瑠花は、出産を控えお台場湾岸医療センターに通院している妊婦。本人いわくギャル寄りの元ヤンキーで、 SNSで“たぁけ”動画がバズった湖音波とヤンキーマインドを通じて意気投合する。紺野は自身の役柄について「瑠花はギャル寄りの元ヤンキーという役柄でしたが、ふとした瞬間に垣間見える“母としての強さ”は、いわゆるヤンキーの強さとはまた違う、芯のある強さを持った人だと感じました。そんな内面を大切にしながら演じさせていただきました」と語っている。

内藤が演じるのは、瑠花の夫・内村大祐。大祐も元ヤンで、湖音波のファン。瑠花の担当医・飯塚の頼りなさを心配しており、湖音波に相談する。内藤は「ゲストということもあり緊張しましたが、懐かしい共演者の方々にも会えてリラックスしながら撮影に臨むことができました！」と撮影を振り返った。

■コメント・葉山奨之飯塚涼という人は、産婦人科医でありながら最初はどこかやる気がなく、“しんどい”が口癖の、いわゆる医者らしくない人物です。一見すると投げやりにも見えますが、実は誰よりも人を救うことを考え、これから生まれてくる命と真剣に向き合っている熱い男だと捉えて演じました。自分自身、本格的な医師役は今回が初めてで、オペのシーンも初挑戦だったため緊張もありましたが、その緊張感を飯塚と重ねながら、物語の最初と最後での印象のギャップを特に大切にしました。終盤の超緊急オペのシーンは、飯塚先生の本質が一気に表れる重要な場面になっていると思います！『ヤンドク！』はクセの強いキャラクターが登場し、コミカルでありながらも感動できるポイントが丁寧に描かれているドラマです。回を重ねるごとに登場人物への見え方が変わっていくところが大きな魅力だと感じました。この世界観に自分が参加できてとてもうれしかったです！

・紺野彩夏瑠花はギャル寄りの元ヤンキーという役柄でしたが、ふとした瞬間に垣間見える“母としての強さ”は、いわゆるヤンキーの強さとはまた違う、芯のある強さを持った人だと感じました。そんな内面を大切にしながら演じさせていただきました。撮影現場はとても明るく、ユーモアにあふれたチームで、その空気感がそのまま作品の雰囲気に繋がっているのだと感じました。短い期間ではありましたが、この素敵なチームの一員として、参加できたことを心からうれしく思います！ 飯塚先生の、最後のオペシーンで見せるこれまでとは違う一面にも注目していただきたいです！ 是非ご覧ください！

・内藤秀一郎この度、内村大祐を演じさせていただきます内藤秀一郎です。大祐は元ヤンながら現在はしっかりと仕事をして妻を支える、少し心配性な部分はありますが優しい夫です。ゲストということもあり緊張しましたが、懐かしい共演者の方々にも会えてリラックスしながら撮影に臨むことができました！ヤンドクならではの元ヤンだらけの第9話是非お楽しみに！ 夜露視来！（文＝リアルサウンド編集部）