「湾岸Ｓ」（８日、中山）武豊に続く、ＪＲＡ史上２人目の大偉業だ。デビュー４１年目を迎えた横山典弘騎手（５８）＝美浦・フリー＝が８日の中山９Ｒ・湾岸Ｓをマイユニバースで制し、ＪＲＡ通算３０００勝という金字塔を打ち立てた。８６年のデビュー以来、２万１８５２戦目での大台到達。ＪＲＡ重賞１９０勝、Ｇ１・２８勝の名手はこれからも歩みを止めるつもりはなし。若手の見本として、存在感を示し続ける構えだ。◇