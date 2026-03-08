ホンダは5日、新型EV「インサイト」を公式サイトで公開した。2026年春に発売予定で、それに先立ち19日から先行予約の受付を開始する。【こちらも】ホンダ、6代目「CR-V」を発売快適性や走行性能を向上インサイトは1999年、ホンダ初の量産型ハイブリッド車としてデビューした。今回発表されたのは4代目のEVモデルで、従来のセダンからクロスオーバーSUVスタイルに変化している。エクステリアはシャープなデザインと個性的な