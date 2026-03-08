猫のツボマッサージの基本と注意点 ツボマッサージは、東洋医学におけるエネルギーの反応点＝経穴（けいけつ）を刺激して、健康維持や体調改善を目指すマッサージです。猫の体にも人間のツボと同じように、エネルギーの通り道（経絡）があり、特定のポイントを軽く押したりなでたりすることで、体のバランスを整える効果が期待されます。 今回は、毎日のふれあいの中で気軽にできるものを