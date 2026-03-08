米俳優ベン・スティラー（60）が6日、米ホワイトハウスが前夜にSNSに公開した米国とイスラエルによるイラン攻撃を正当化するようなプロパガンダ動画に、自身の出演作「トロピック・サンダー／史上最低の作戦」（2008年）の映像が無断使用されたとして、削除を求めて抗議した。ホワイトハウスは6日に、「アメリカ流の正義」と題したハリウッド映画から切り取ったヒーロー映像と共に、実際のドローン爆撃作戦と思われる映像を交えた4