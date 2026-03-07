3月7日、阪神競馬場で行われた11R・フィリーズレビュー（G2・3歳オープン・牝・芝1400m）は、西塚洸二騎乗の10番人気、ギリーズボール（牝3・美浦・手塚貴久）が快勝した。1.3/4馬身差の2着に2番人気のサンアントワーヌ（牝3・美浦・鹿戸雄一）、3着に4番人気のアイニードユー（牝3・栗東・吉村圭司）が入った。勝ちタイムは1:20.6（良）。1番人気で池添謙一騎乗、ショウナンカリス（牝3・美浦・加藤士津八）は、8着敗退。【新