3月7日、阪神競馬場で行われた11R・フィリーズレビュー（G2・3歳オープン・牝・芝1400m）は、西塚洸二騎乗の10番人気、ギリーズボール（牝3・美浦・手塚貴久）が快勝した。1.3/4馬身差の2着に2番人気のサンアントワーヌ（牝3・美浦・鹿戸雄一）、3着に4番人気のアイニードユー（牝3・栗東・吉村圭司）が入った。勝ちタイムは1:20.6（良）。

1番人気で池添謙一騎乗、ショウナンカリス（牝3・美浦・加藤士津八）は、8着敗退。

【新馬/中山5R】断然人気ギリーズボールが差し切る

内をさばいて一気の進出

西塚洸二騎乗の10番人気、ギリーズボールが鮮やかな差し切り勝ちを決め、重賞初制覇を飾った。スタートはひと息で最後方からの競馬となったが、向こう正面では内からスルスルと押し上げて中団へ。直線でも内をさばきながら進出すると、狭いスペースを突き抜けて一気に差し切った。

ギリーズボール 3戦2勝

（牝3・美浦・手塚貴久）

父：エピファネイア

母：フロアクラフト

母父：フジキセキ

馬主：キャロットファーム

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 ギリーズボール 西塚洸二

2着 サンアントワーヌ 荻野極

3着 アイニードユー 西村淳也

4着 デアヴェローチェ 酒井学

5着 プレセピオ 富田暁

6着 フルールジェンヌ 永島まなみ

7着 トワニ 田山旺佑

8着 ショウナンカリス 池添謙一

9着 イヌボウノウタゴエ 吉村誠之助

10着 コラルリーフ 鮫島克駿

11着 テイエムスティール 高杉吏麒

12着 タイセイフレッサ 小沢大仁

13着 タイニーワンダー 吉田隼人

14着 ファニーバニー 松若風馬

15着 ルージュサウダージ 斎藤新

16着 ローズカリス 田口貫太

17着 ラスティングスノー 松本大輝

18着 クリエープキー 松山弘平