フィリーズレビュー・ギリーズボールと西塚洸二騎手

　3月7日、阪神競馬場で行われた11R・フィリーズレビュー（G2・3歳オープン・牝・芝1400m）は、西塚洸二騎乗の10番人気、ギリーズボール（牝3・美浦・手塚貴久）が快勝した。1.3/4馬身差の2着に2番人気のサンアントワーヌ（牝3・美浦・鹿戸雄一）、3着に4番人気のアイニードユー（牝3・栗東・吉村圭司）が入った。勝ちタイムは1:20.6（良）。

　1番人気で池添謙一騎乗、ショウナンカリス（牝3・美浦・加藤士津八）は、8着敗退。

内をさばいて一気の進出

　西塚洸二騎乗の10番人気、ギリーズボールが鮮やかな差し切り勝ちを決め、重賞初制覇を飾った。スタートはひと息で最後方からの競馬となったが、向こう正面では内からスルスルと押し上げて中団へ。直線でも内をさばきながら進出すると、狭いスペースを突き抜けて一気に差し切った。

ギリーズボール　3戦2勝
（牝3・美浦・手塚貴久）
父：エピファネイア
母：フロアクラフト
母父：フジキセキ
馬主：キャロットファーム
生産者：ノーザンファーム

【全着順】
1着　ギリーズボール　西塚洸二
2着　サンアントワーヌ　荻野極
3着　アイニードユー　西村淳也
4着　デアヴェローチェ　酒井学
5着　プレセピオ　富田暁
6着　フルールジェンヌ　永島まなみ
7着　トワニ　田山旺佑
8着　ショウナンカリス　池添謙一
9着　イヌボウノウタゴエ　吉村誠之助
10着　コラルリーフ　鮫島克駿
11着　テイエムスティール　高杉吏麒
12着　タイセイフレッサ　小沢大仁
13着　タイニーワンダー　吉田隼人
14着　ファニーバニー　松若風馬
15着　ルージュサウダージ　斎藤新
16着　ローズカリス　田口貫太
17着　ラスティングスノー　松本大輝
18着　クリエープキー　松山弘平