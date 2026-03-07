モデルの平子理沙（55）が、最新ショットを披露し、絶賛の声が寄せられている。【映像】平子理沙、整形疑惑が寄せられた写真＆胸元あらわな姿ロサンゼルスにバケーションホームを購入し、日本とアメリカを行き来しているという平子。2024年7月18日に投稿した自撮りショットに「唇にヒアルロン酸してる」「目頭を切開してる」などのコメントが寄せられると、続く投稿で、「本当にムカついてます。わたしは本当にやってないし