もうすぐ冬物のコートやセーターなどをしまって、春物の衣服を出す季節。しまっておいた衣服はたたみジワがついていることが多いので、すぐに着られないのがネックですよね。そんなときに便利なのが、蒸気のチカラでシワを伸ばす「衣類スチーマー」です。 ハンガーにかけたままシワを伸ばせるので、アイロンよりも手軽に使えます。また、衣服についた食べ物やタバコのニオイなども除去できるので、毎日の衣類ケアにも最適です。