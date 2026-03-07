衣類スチーマー選びで失敗したくないならコレ！パナソニック最上位モデルはほかにない完成度
もうすぐ冬物のコートやセーターなどをしまって、春物の衣服を出す季節。しまっておいた衣服はたたみジワがついていることが多いので、すぐに着られないのがネックですよね。そんなときに便利なのが、蒸気のチカラでシワを伸ばす「衣類スチーマー」です。
ハンガーにかけたままシワを伸ばせるので、アイロンよりも手軽に使えます。また、衣服についた食べ物やタバコのニオイなども除去できるので、毎日の衣類ケアにも最適です。
Amazonの「春の新生活セール」および先行セールでは、パナソニックの衣類スチーマー「NI-FS70A」が22%オフのセール価格で販売中。衣替えに備えて、いまのうちに購入しておきましょう。
パナソニック 衣類スチーマー「NI-FS70A」（ハイグレードモデル）
セール価格：1万4000円→1万889円（22%オフ）
まずは現在の価格・在庫をチェックしたい方はこちら
これで不満ならもうほかに選択肢はない！という完成度の高さ
本製品は、人気のパナソニック衣類スチーマーの最上位機種。シリーズ最速の立ち上がりや360°全方向噴射など、同社の衣類スチーマーの機能をすべて詰め込んだ“全部入り”モデルなので、とにかく隙のない仕上がり。これで不満ならもうほかに選択肢はないと言えるほどの完成度なので、衣類スチーマー選びで失敗したくないという方は迷わずこちらを選びましょう。
「NI-FS70A」のここがスゴイ
・パワフルなスチームで、衣類のシワ伸ばしはもちろん、脱臭・除菌まで可能。
・使いたいときにすぐ使える、シリーズ最速わずか17秒の立ち上がり。
・130mlの大容量タンクで最長8分使用可能。ボタンを押さなくてもスチームが出る静電タッチ式だから疲れない。
・ドライアイロンとしても使えるので、シャツの襟や袖などをしっかりプレスしたいときに便利。
購入前に知っておくべき注意点
有線式ならではの立ち上がりの速さとパワフルなスチームが魅力ですが、やはりケーブルが邪魔になることも。コードレスタイプのスチーマーもあるので、どちらが自分の使い方に合っているか考えてみるとよいかも。
実際のユーザーの口コミ・評判
「とにかく立ち上がりが早いので、朝出かける前に急いでシワを伸ばしたいときに便利」
「スーツの着用ジワが簡単に消えるので、クリーニングに出す頻度が減って長く着られそう」
「想像していたよりコンパクトで使いやすい。水を満タンに入れると少し重いので、半分くらい入れるといいかも」
「アイロンとしても使ってます。普通のアイロンも持っているけど、こっちの方が軽くて使いやすいです」
こんな人にオススメ
・シャツやブラウスのアイロンがけが面倒くさい。
・衣類のシワが気になったとき、すぐ使えるものがいい。
・一度に何枚もスチームをかけたい。
・衣類用の消臭スプレーをよく使っている。
