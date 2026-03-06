グルメサイト「食べログ」で不当に評価を下げられたとして、焼き肉チェーン店の運営会社が「食べログ」側を訴えた裁判で、最高裁は5日付で、店側の上告を退ける決定をしました。これにより、「食べログ」側を逆転勝訴とした2審の判決が確定しました。焼き肉チェーン店「KollaBo」の運営会社「韓流村」は、「食べログ」での評価がチェーン店であることを理由に不当に下げられ、売り上げが減ったとして、「食べログ」の運営会社「カ