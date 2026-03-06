湘南ベルマーレは6日、法政大からDF保田成琉の27年入団が内定したと発表した。特別指定選手として承認され、Jリーグの出場選手登録も完了している。背番号は32。保田は左利きのサイドバックで、阪南大高時代からプロクラブの注目を集めていた。法政大では2年時より出場機会を掴んでいた。奈良県出身。身長180cm、体重76kg。クラブを通じ「ここからが本当の勝負だと思っています。ここからどれだけ自分を削り、磨き、どれだけ