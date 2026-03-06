湘南が法政大の左SB保田成琉の入団を内定「ここからが本当の勝負」
湘南ベルマーレは6日、法政大からDF保田成琉の27年入団が内定したと発表した。特別指定選手として承認され、Jリーグの出場選手登録も完了している。背番号は32。
保田は左利きのサイドバックで、阪南大高時代からプロクラブの注目を集めていた。法政大では2年時より出場機会を掴んでいた。奈良県出身。身長180cm、体重76kg。
クラブを通じ「ここからが本当の勝負だと思っています。ここからどれだけ自分を削り、磨き、どれだけ価値を示せるか。これまで支えてくださった皆さまへの恩返しは、言葉ではなくプレーで示していきたいと思います。
湘南ベルマーレのエンブレムに誇りを持ち、全力で戦い抜きます。そして、少しでも早く湘南ベルマーレに関わるすべての皆さまと勝利を分かち合えるよう、日々成長していきます」とコメントしている。
保田は左利きのサイドバックで、阪南大高時代からプロクラブの注目を集めていた。法政大では2年時より出場機会を掴んでいた。奈良県出身。身長180cm、体重76kg。
クラブを通じ「ここからが本当の勝負だと思っています。ここからどれだけ自分を削り、磨き、どれだけ価値を示せるか。これまで支えてくださった皆さまへの恩返しは、言葉ではなくプレーで示していきたいと思います。
湘南ベルマーレのエンブレムに誇りを持ち、全力で戦い抜きます。そして、少しでも早く湘南ベルマーレに関わるすべての皆さまと勝利を分かち合えるよう、日々成長していきます」とコメントしている。