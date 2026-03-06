退職金は2000万円あるものの、手元の預金は500万円程度しかない場合、年金収入だけで生活できるのか不安を感じる人もいるでしょう。物価上昇に加え、医療費や介護費の増加も見込まれるなか、退職金を運用すれば老後資金の足しになるのではないか、と考えるのは自然な流れかもしれません。 本記事では、65歳で定年を迎えた後、退職金2000万円をNISAで運用した場合の、10年間の資産推移と、その後の取り崩しまでをシミュレ}