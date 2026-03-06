オーディオテクニカは、レコードを挟むだけでどこでも気軽にアナログサウンドを楽しめる「SOUND BURGER（サウンドバーガー）」と、江戸時代から続く宮城県気仙沼の伝統産業、「サメ漁」との初の共創プロジェクトにより、気仙沼産サメ革を採用した「SHARK BURGER（シャークバーガー）」を開発。2026年3月5日（木）から5月15日（金）まで応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて先行販売します。 記事のポイント 本