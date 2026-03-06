テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜後9：00）が、きょう6日に放送される。Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、Snow Man、レミオロメンら豪華アーティスト7組が出演し、最新曲や名曲を披露する。【画像】King ＆ PrinceにSnow Man…6日放送『Mステ』出演者ソロで2度目の出演となる大森元貴は、ソロ活動5周年記念ミニアルバム『OITOMA』収録曲で、映画『90メートル』の主題歌として書き下ろした「0.2mm」を