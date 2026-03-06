「小５の夏以来、無敗」のアマ９冠日本ボクシング界の至宝・井上尚弥（32）を見出し、育てた大橋ジムの大橋秀行会長（60）が「史上最高の逸材」と評し、こう太鼓判を押す選手がいる。「世界チャンピオンになるのは当然のことで、尚弥が日本ボクシング界軽量級の歴史を塗り替えてきたように藤木が中量級の歴史を塗り替えることになるだろう。本場ラスベガスで試合が組まれるような選手に育てたい。日本の宝として育てねばならない」