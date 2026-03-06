チェコ―韓国戦野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日に開幕し、東京ドームのプールCで韓国がチェコに勝利。韓国のスター選手、主将のイ・ジョンフ外野手の首元に日本人に衝撃が走っている。3番で出場し、初回にチーム初安打となるヒットを打ち、後続の満塁弾を演出したイ・ジョンフ。試合中、首元には四つ葉のクローバーのようなモチーフが印象的なネックレスを着用していた。これが、高級ブランド「ヴァン