チェコ―韓国戦

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日に開幕し、東京ドームのプールCで韓国がチェコに勝利。韓国のスター選手、主将のイ・ジョンフ外野手の首元に日本人に衝撃が走っている。

3番で出場し、初回にチーム初安打となるヒットを打ち、後続の満塁弾を演出したイ・ジョンフ。

試合中、首元には四つ葉のクローバーのようなモチーフが印象的なネックレスを着用していた。これが、高級ブランド「ヴァン クリーフ＆アーペル」のものではないかと、X上で指摘された。

かつて中日でプレーしたイ・ジョンボム氏を父に持ち、メジャーリーグのジャイアンツと6年1億1300万ドル（約173億円）の大型契約を結んだ27歳。ネックレスを着用する選手は珍しくないが、ここまでファッション性の高いものをつける選手は多くない。

日本のネット上では、驚きの声が上がった。

「ネックレス着けてるなーと思ったらヴァンクリやんけ 野球する時につけるネックレスじゃないんよ」

「韓国のキャプテン、ヴァンクリつけてる」

「韓国代表にごっついヴァンクリの人おらんかった？」

「WBC見てみたら韓国の選手がヴァンクリのネックレスつけててびっくりした しかもステーション留めタイプのやつでめっちゃゴージャス」

「男性がこんなザヴァンクリみたいなネックレスつけてるの初めて見ました」

「韓国のイケメン野球選手えっぐいヴァンクリつけてるww」

「韓国の選手かわいい磁気ネックレス着けてるな〜って思ってみてたらヴァンクリのアルハンブラ10Pオニキス160万円で大横転」

「そこにデッドボール受けたらどうするんだろ」

同ブランドの公式サイトによると、イ・ジョンフがつけているとみられるネックレスは155万7600円（税込み）。思わぬ形で韓国のキャプテンの“首”が注目を浴びることになった。



