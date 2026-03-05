アメリカの国際貿易裁判所は4日、トランプ政権に対し、相互関税などで徴収した関税を企業に還付するよう命じました。トランプ政権が課した「相互関税」をめぐっては、連邦最高裁判所が先月20日、違法との判断を下しました。こうした中、国際貿易裁判所は4日、トランプ政権に対し、徴収した関税の企業への還付を開始するよう命じました。アメリカメディアは、対象となる関税は1300億ドルあまり、日本円で20兆円を超えると報じていま