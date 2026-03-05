Snow Manが、新曲「オドロウゼ！」のダンスプラクティス映像を公開した。 （関連：【映像あり】Snow Man、佐久間大介主演映画『スペシャルズ』主題歌の新曲「オドロウゼ！」ダンスプラクティス） 同楽曲は2月23日に配信リリースされ、4月29日発売の13枚目シングル『BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！』にも収録されるポジティブなダンスチューンだ。今回公開された映像では、クラシックなダブルのセット