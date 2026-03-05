東京都の武蔵野市立大野田小学校で、この日（２０２６年２月）、３年生約１１５名全員が参加して「総合的な学習の時間」で行われていたのは「投資」の勉強だった。講堂に集まった児童が一斉に手を挙げて、元気な声で発言を求める様子は活気に満ちていた。講師を務めた「にぐ先生」こと谷口達也氏（マネーシフト代表）は、小学校から大学まで学校での出前授業は数多く経験しているというが、低学年向けの授業は初めての経験だった