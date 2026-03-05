大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」にて「ポムポムプリン」の30周年を記念したスペシャルイベント『POMPOMPURIN 30th Anniversary』を開催。期間中、「POMPOMPURIN DINER」をはじめとするさまざまなコンテンツが展開されます。 サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「ポムポムプリン」30周年記念イベント『POMPOMPURIN 30th Anniversary』  開催期間：2026年4月16日（木）