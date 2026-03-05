大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」にて「ポムポムプリン」の30周年を記念したスペシャルイベント『POMPOMPURIN 30th Anniversary』を開催。

期間中、「POMPOMPURIN DINER」をはじめとするさまざまなコンテンツが展開されます。

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「ポムポムプリン」30周年記念イベント『POMPOMPURIN 30th Anniversary』

開催期間：2026年4月16日（木）〜12月31日（木）

ストーリー：

ポムポムプリンは、特別なアニバーサリーイヤーを大好きなお友だちと

一緒にお祝いしたくて、準備をはりきっちゃったみたい！

笑顔で楽しくなれる場所を準備したから、

みんなで一緒に最高にハッピーなパーティーを過ごそうよ！

1996年以来、のんびりやでマイペースなキャラクターとして多くの人に愛されてきたポムポムプリンの30周年をお祝いするスペシャルイベント『POMPOMPURIN 30th Anniversary』

ハーモニーランドでは、“パーティー”をコンセプトに、これまで支えてくれた大好きなお友だちへの感謝の気持ちを込めて、みんなが笑顔で楽しくなれる特別なコンテンツが用意されます。

なかでも注目は「ポムポムプリン」と一緒においしい食事を楽しめる「POMPOMPURIN DINER」

「ポムポムプリン」が決めた3つのルールのもと、むずかしいことは全部忘れて、最高に楽しく、おいしく、ハッピーな時間を過ごせる特別なお店です。

店内には壁やテーブルに至るまで「ポムポムプリン」のモチーフがあふれ、思わず写真を撮りたくなること間違いなし☆

店内では「ポムポムプリン」と「マフィン」のボイスや楽曲が流れ、まるで一緒にパーティーを楽しんでいるような没入感を味わうことができます。

さらに、サンリオピューロランドで実施する「ポムポムすぎるよ展」の一部が「POMPOMPURIN DINER」にも登場。

「いい人すぎるよ展」などでおなじみの”entaku”おてつだいのもと、マフィンをはじめとした「チームプリン」のみんなが心を込めて準備した “プリンだらけ”の展示が楽しめます。

店内では、地元日出町の「すずらん食品館」のメニューを使用したプリンやドーナツなど 「POMPOMPURIN DINER」限定メニューを販売。

また、4月16日から19日の“ポムポムプリンの日”には「ポムポムプリン」たちと会えるハイタッチグリーティングとおでむかえグリーティングが実施されます☆

「POMPOMPURIN DINER」オープン

「ポムポムプリン」と一緒においしい食事を楽しめる「POMPOMPURIN DINER」が園内に登場。

むずかしいことは全部忘れて、最高に楽しく、おいしく、ハッピーな時間を過ごせる特別なお店です。

提供期間：2026年4月16日（木）〜終了日未定

店内には「ポムポムプリン」のモチーフがあふれ、壁やテーブルに至るまで、かわいらしいデコレーションで彩られています。

思わず写真を撮りたくなるような空間は、どこを見ても「ポムポムプリン」づくしです。

店内では「ポムポムプリン」と「マフィン」の楽しいボイスやオリジナル楽曲が流れ、まるで一緒にパーティーを楽しんでいるような、特別なひとときをお届け。

期間中、地元日出町の有名店「すずらん食品館」のメニューを使用した「POMPOMPURIN DINER」限定メニューが販売されます☆

※「すずらん食品館」コラボメニューは1日の販売数に限りがあるため、売り切れの場合があります

ぼくのお気に入り★とろける至福プリン

「すずらん食品館」の大人気メニューの「なめらかプリン」を「POMPOMPURIN DINER」風にアレンジした「ぼくのお気に入り★とろける至福プリン」は

プリンの上にカスタードクリーム＆つぶつぶのカラメルと2種類のデザインチョコをトッピングした「ポムポムプリン」好きにはたまらないメニューです。

にこにこ★笑顔のしるし（プレーンドーナツ＆チョコドーナツセット）

大分県産の米粉と新鮮なたまごを使用した「にこにこ★笑顔のしるし（プレーンドーナツ＆チョコドーナツセット）」

かわいいポムポムプリンのオリジナルボックスに入ったおすすめメニューです。

「POMPOMPURIN DINER」にサンリオピューロランドで実施される「ポムポムすぎるよ展」の一部も登場

展示期間：2026年4月16日（木）〜12月31日（木）

サンリオピューロランドにて実施される「ポムポムすぎるよ展」の一部が「POMPOMPURIN DINER」にも登場。

「いい人すぎるよ展」などでおなじみの”entaku”おてつだいのもと、「マフィン」をはじめとした「チームプリン」のみんなが心を込めて準備した“プリンだらけ”の展示も楽しめます。

※改装工事のため4月6日（月）よりサーカスキッチンはお休みします

※「ポムポムすぎるよ展」は、展示します

“ポムポムプリンの日”にはポムポムプリンと触れ合えるグリーティングを実施

実施期間：2026年4月16日（木）〜4月19日（日）

実施場所：ハーモニービレッジ

4月16日から19日までの“ポムポムプリンの日”に「ポムポムプリン」と直接ふれあえるグリーティングを実施。

「ハイタッチグリーティング」では「ポムポムプリン」とのハイタッチで直接お祝いができます。

さらに、開園から約20分間ハーモニービレッジで開催される「おでむかえグリーティング」にも「ポムポムプリン」があそびにきます☆

※キャラクターと並んでの撮影はできません

ハーモニーランドオリジナルグッズ

スペシャルイベントに合わせて、ハーモニーランドに遊びに来たら必ずチェックしたい「ポムポムプリン」の魅力が詰まったオリジナルグッズを紹介。

キャラクターカチューシャやぬいぐるみ、マスコットなど、日常に癒やしを届ける限定グッズが盛りだくさんです☆

キャラクターカチューシャ

価格：1,980円(税込)

ハーモニーランドオリジナルの「キャラクターカチューシャ」

「ポムポムプリン」のお友だち「マフィン」がチャームポイントです☆

スタンダードぬいぐるみ S

価格：2,970円(税込)

王冠と背中の羽があしらわれた「ポムポムプリン」のぬいぐるみ。

「ポムポムプリン」カラーで仕上げられた衣装も素敵です。

スタンダードマスコット

価格：1,980円(税込)

ハニーカラーで統一された、特別感あふれるマスコット。

ふわふわのファーがあしらわれた衣装と王冠を着用した「ポムポムプリン」がデザインされています。

ストロベリーカフェマスコット

価格：2,420円円(税込)

園内のアトラクション「ストロベリーカフェ」を再現したマスコット。

ハーモニーランドのロゴが入ったリボンがアクセントになっています。

ゴンドラポーチ

価格：1,430円(税込)

園内のアトラクション「ゴンドラ」をイメージしたポーチ。

「ポムポムプリン」のお顔が大きくデザインされた、存在感あるポーチです。

「ポムポムプリン」と一緒に最高にハッピーなアニバーサリーパーティーが楽めるスペシャル企画。

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドにて2026年4月16日より開催される『POMPOMPURIN 30th Anniversary』の紹介でした☆

