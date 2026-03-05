やさしい辛味と爽やかな香りで長年愛され続けている岩下食品のロングセラー「岩下の新生姜」。そのおなじみの味わいが、なんと手軽に楽しめる缶サワー「岩下の新生姜サワー 缶」になりました。3月10日より全国で数量限定発売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本商品は、日本酒類販売株式会社と岩下食品株式会社による共同開発商品の第2弾。2023年に発売された第1弾の「岩下の新生姜サワーの素」が