2026年3月2日、東京・有楽町で、発明品を展示した「なるほど展」を見学された秋篠宮ご夫妻の次女・佳子さま。全国の女性が手がけた暮らしに役立つ発明品を集めた展覧会で、製作者の説明を熱心に聞きながら、作品をご覧になった。【写真】佳子さまの2万5300円のジャケット、モノトーンコーデ全身姿を見る。他、賛否を呼んだ佳子さまの「クッキリドレス」なども持ち手の部分が災害時に居場所を知らせる笛になるスマートフォンの