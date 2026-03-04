全147店舗を展開するステーキレストラン「ステーキハウス ブロンコビリー」は3月6日から、『春サラダバー』の提供を開始する。ブロンコビリーでは、定番の「グリーンサラダ」や「ポテトサラダ」などを食べ放題で提供するサラダバーに加え、初春・春・初夏・夏・秋・冬の年6回、旬の野菜を取り入れた季節限定サラダバーを展開している。今回の『春サラダバー』では、春キャベツ、たけのこ、そら豆など、春に旬を迎える食材を使用し