1.ラグドール 青い瞳とふわふわとした被毛が特徴的で、かわいらしさと優雅さを兼ね備えたラグドール。猫種名には、ぬいぐるみという意味があり、抱っこ好きで穏やかな猫種として非常に人気があります。人に抱き上げられると、全身の力を抜いて身を委ねてくれるのもラグドールの魅力です。 激しく動き回るよりも、飼い主さんのそばで静かに過ごすことを好む傾向があります。鳴き声も控えめで、なにかを