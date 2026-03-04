ドジャースの佐々木朗希投手（２４）は３日（日本時間４日）にアリゾナ州グッドイヤーでのガーディアンズとのオープン戦に先発し、初回に満塁弾を浴び、一死も取れずに降板した。最速９９・３マイル（約１６０キロ）をマークするも打者５人に２３球でストライクはわずか８球と制球難を露呈。しかし、オープン戦特別ルールで２回に再登板し、２イニングを無安打無失点に抑え、２三振を奪った。初回、先頭クワンをストレートの四