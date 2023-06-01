MWC26 Barcelonaの会期初日にあたる3月2日（現地時間）に、楽天グループの会長兼社長の三木谷浩史氏が基調講演に登壇。楽天モバイルの現状や、モバイル通信事業者がエコシステムを持つこの重要性を説いた。基調講演後には囲み取材にも応じ、楽天モバイルや楽天シンフォニーに関する質問にこたえた。 MWC26の基調講演に登壇した三木谷氏 三木谷氏は、まず楽天市場創業の経緯から始め、楽天モバイルを立ち上