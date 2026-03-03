15歳の参加者・SAKURA（飛咲来・15歳）が高いスター性を評価され、3次審査通過を決めた。【映像】15歳の可愛すぎる候補生（スタイル抜群の全身姿も）2026年3月3日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話が放送された。最年少のSAKURAは、今回がオーディション初参加。富山県在住で、のどかな田んぼと川に囲まれて生活している。ダンスを習える環境にないため未経験であるものの、家の冷蔵庫を鏡代わりにして、自主練習を重