Amazon Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」で2026年3月に配信予定の海外ドラマのラインナップをご紹介。 シネフィルWOWOWプラス2026年3月の注目作『モルガン 天才捜査コンサルタントの殺人事件簿』シーズン4（字・吹）IQ160のモルガン・アルヴァロは、類まれな頭脳を活かし捜査コンサルタントとして難事件を次々と解決しつつ、奇想天外な言動で周りを巻き込んでいく。制作年：2024製作国：フランス出演：オドレイ