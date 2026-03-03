【2026年3月】シネフィルWOWOWプラスで配信予定の海外ドラマ
Amazon Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」で2026年3月に配信予定の海外ドラマのラインナップをご紹介。
シネフィルWOWOWプラス2026年3月の注目作
『モルガン 天才捜査コンサルタントの殺人事件簿』シーズン4（字・吹）
IQ160のモルガン・アルヴァロは、類まれな頭脳を活かし捜査コンサルタントとして難事件を次々と解決しつつ、奇想天外な言動で周りを巻き込んでいく。
制作年：2024 製作国：フランス
出演：オドレイ・フルーロ／メーディ・ネブー／マリー・ドナルノー／スプリアン・ガーデン
シネフィルWOWOWプラス2026年3月配信作品
︎3月1日（日）配信開始
『オスロより愛をこめて』
『黒い森殺人事件』（字・吹）
『警部ボロウスキの事件現場』
『三国志 秘密の皇帝』（字・吹）
『ソールズベリ 毒殺未遂事件』
『ファンタジー超大作「続 山賊のむすめ ローニャ」』（吹替版）
『モルガン 天才捜査コンサルタントの殺人事件簿』シーズン4（字・吹）
『ワイヤー・イン・ザ・ブラッド』シーズン1（字・吹）
■3月15日（日）配信開始
『ワイヤー・イン・ザ・ブラッド』シーズン2（字・吹）
■3月29日（日）配信開始
『ワイヤー・イン・ザ・ブラッド』シーズン3（字・吹）
（海外ドラマNAVI）
Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.