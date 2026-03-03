【モデルプレス＝2026/03/03】女優の橋本環奈のマネージャーのInstagramが3月2日に更新された。橋本の金髪姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】27歳月9主演女優「ギャップがすごすぎる」別人級の金髪セーラー服姿◆橋本環奈、金髪×セーラー服姿「ヤンドク！第8話は今夜9時放送です！」「是非ご覧ください」とつづり、橋本が主演を務めるフジテレビ系ドラマ「ヤンドク！」（毎週月曜よる9時〜）中のショットを投稿。金髪で