橋本環奈、金髪セーラー服姿に驚きの声「ギャップがすごすぎる」「ギャル可愛い」
【モデルプレス＝2026/03/03】女優の橋本環奈のマネージャーのInstagramが3月2日に更新された。橋本の金髪姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】27歳月9主演女優「ギャップがすごすぎる」別人級の金髪セーラー服姿
「ヤンドク！第8話は今夜9時放送です！」「是非ご覧ください」とつづり、橋本が主演を務めるフジテレビ系ドラマ「ヤンドク！」（毎週月曜よる9時〜）中のショットを投稿。金髪で紺色のセーラー服にヒョウ柄のファーのアウターを羽織った橋本の姿を公開した。
またピンクのボトムスに犬のイラスト入りのセーターを着た、ナチュラルな橋本の姿もあわせて披露している。
この投稿にファンからは「ギャップがすごすぎる」「金髪ビジュ最高」「ギャル可愛い」「似合う」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
