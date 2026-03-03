桜井日奈子 桜井日奈子が、いまおかしんじ監督の最新長編映画『死神バーバー』で主演を務めることが決まった。2026年初夏に新宿武蔵野館ほかで劇場公開される。本作は、死神が営む美容室「冥供愛富（メイクアップ）」を舞台に描かれる。死神美容師たちは、亡くなった人間にお色直しをし、魂が冥土に送られる前に、現世にいる残された家族や大切な人を１日だけ繋ぐことで、本当の意味での「最期の別れ」を手助けして