初回に失点を重ね、表情を曇らせる菊池雄星(C)産経新聞社第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンは3月2日、京セラドーム大阪でオリックスとの強化試合に臨んだ。先発の菊池雄星（エンゼルス）が初回に4安打を集中されて3失点。2回以降は無失点に封じたが、本番に向けて課題が残る登板となった。【写真】大谷翔平らが投稿した大阪の決起集会の超豪華メンバーを見る菊池が立ち上がりにつかまった。