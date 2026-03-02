大谷の打席で日本ハム時代の応援歌が流れた響き渡った一曲に、ファンが沸いている。野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は2日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合（大阪）」に「2番・指名打者」で先発出場。第1打席は左飛に倒れたものの、かつての名応援歌の“復活”が話題となっている。初回1死走者なしで大谷が打席に立つと、スタンドは地鳴りのような大歓声に包まれ