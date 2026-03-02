イモトアヤコ（2025年3月撮影）日刊スポーツ

イモトアヤコ、占い師から「家庭が崩壊する」と占われる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 1日放送の「突然ですが占ってもいいですか？」に、イモトアヤコが出演
  • 占い師の木下レオン氏から「今年、家が崩壊する」と告げられた
  • 家の中で感情の起伏が激しいと伝えられ「恐ろしい占いですね」と反応した
