Image:mi.com こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年3月2日は、スマートフォンで「なくした物」をサッと見つけられるXiaomi（シャオミ）の「Smart Tag」が、本日発売で早速お得に登場しています。■この記事で紹介している商品 【2026最新】Xiaomi（シャオミ）Smart Tag ス