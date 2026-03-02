3月1日、『バスケットボール男子FIBAワールドカップ予選日本×韓国』（テレビ朝日系）が放送された。その中継での広瀬すずの “扱い” が波紋を広げている。「来年のワールドカップ出場をかけ、アジア予選を戦っている日本代表『AKATSUKI JAPAN』。2月2日、パリ五輪出場に導いたホーバス監督が電撃退任しました。その後を受けて就任した桶谷大新監督の初陣となったのが、先月26日の中国戦です。しかし、この一戦は黒星。新体