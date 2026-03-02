4月に予定されているドナルド・トランプ米大統領と習近平中国国家主席による北京首脳会談を控え、昨年釜山（プサン）で合意した「貿易戦争の休戦」が延長されるとの見通しが出ている。高率の対中関税とレアアース（希土類）の対米輸出統制が互いのアキレス腱（弱点）であることを確認した両国は、各自の弱点を補うための時間が必要だという点からだ。新しい国家安全保障戦略（NSS）と今年1月に発表された大統領行政命令に基づき、