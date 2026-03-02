Fujii Kazeが、adidas『SUPERSTAR』のグローバルキャンペーンに登場する。 （関連：【画像あり】Fujii Kazeが登場『SUPER STAR 2026年春キャンペーン』キービジュアル） 今回のキャンペーンでは、俳優のサミュエル・L・ジャクソンがカムバック。自身の“スーパースター”を探す旅に出るというストーリーを通して、『SUPERSTAR』というアイコンを取り巻く今の