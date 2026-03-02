Fujii Kazeが、adidas『SUPERSTAR』のグローバルキャンペーンに登場する。

今回のキャンペーンでは、俳優のサミュエル・L・ジャクソンがカムバック。自身の“スーパースター”を探す旅に出るというストーリーを通して、『SUPERSTAR』というアイコンを取り巻く今のカルチャーシーンを描き出す。

また、今回はFujii Kazeのほか、BLACKPINK JENNIE、ケンダル・ジェンナー、ラミン・ヤマル、ベイビー・キーム、ジェームス・ハーデン、タイショーン・ジョーンズ、 オリビア・ディーンが登場。それぞれのフィールドで“自分自身のスーパースター像”を体現する。

本キャンペーンでは、サミュエル・L・ジャクソンが“自分のスーパースター”を探す旅に出る瞬間から始まり、時の流れが存在しない架空のホテルで『SUPERSTAR』を身に着けカルチャーを牽引するアイコンたちと出会う物語が展開。フォトグラファー／映像作家のティボー・グレヴトが監督を務め、それぞれのクリエイティビティや個性、そして時代を超える影響力を描き出す。

Fujii Kazeは、時の流れが存在しないホテルをテーマにした空間で、時代にしばられないクリエイティビティと価値観を持つアイコンとして登場。インタビュー動画では「誰もが、自分自身をスーパースターであると感じるべき」と語っている。

また、本キャンペーンと連動して原宿を中心にした屋外広告やフォトエリアを展開予定。現在、6142 HARAJUKUにて「ホテル スーパースター」をテーマにした巨大フォトスポットを展開中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）